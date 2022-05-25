Гурт KAЗKA відіграв благодійний концерт у Каннах: у вишиванках та з українськими піснями

Український гурт KAЗKA на чолі з солісткою Олександрою Заріцькою виступили з благодійним концертом у Каннах, Франція.

Як розповіла Заріцька, виступ відбувся в рамках благодійного аукціону, який організували на підтримку української кіноіндустрії. До речі, під час концерту на присутніх чекав сюрприз – гурт KAЗKA заспівав разом зі швейцарським гуртом Kadebostany їхній хіт Castle in the Snow.

Під час виступу, окрім пісень Kadebostany, лунали хіти гурту KAЗКA та українські народні пісні. Заріцька та її команда були вбрані у гарні вишиті сукні. Втім, концерту дещо завадив дощ,який почався посеред виступу.

Однак гурт не розгубився і продовжив виступ а капела всередині старовинної бібліотеки.

Зазначимо, що в рамках заходу зіркове подружжя Катерина Осадча та Юрій Горбунов провели аукціон від Держкіно. Під час аукціону були продані картини Івана Марчука, розкадровки до стрічки "Тіні забутих предків" Сергія Параджанова та постер до фильму Іллєнко "Білий птах з чорною міткою". За вечір вдалося зібрати 50 тисяч євро.

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