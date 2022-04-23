Гурт "Океан Ельзи" влаштував благодійний концерт на станції метро "Золоті Ворота" у Києві

Гурт "Океан Ельзи" на чолі з фронтменом Святославом Вакарчуком відіграв справжній концерт просто на станції метро "Золоті Ворота" У Києві.

Такий подарунок музиканти зробили українцям до Великодня, а також під час виступу збирали гроші на допомогу дітям, які постраждали від війни. На незвичний концерт у метро запросили волонтерів, медиків, військових - тих, хто зараз цілодобово наближає перемогу України, йдеться у сюжеті ТСН.

Гурт "Океан Ельзи" виступив із концертом у київському метро

Зазначимо, що концерт "Океану Ельзи" "Все буде добре" вийде в ефір загальнонаціонального марафону на провідних телеканалах вже цієї неділі – у Великдень, о 21 годині.

"Основа мета – це благодійність. Ми хочемо зібрати велику кількість коштів, які глядачі за бажанням, зможуть перераховувати на потреби в першу чергу українських дітей, які постраждали під час цієї страшної війни", - сказав Вакарчук.

Зазначимо, що раніше Святослав Вакарчук показав квітучу Україну у проникливому кавері на легендарний хіт Джо Кокера UA So Beautiful. У цьому спеціально створеному артистом відео для іноземців музикант хотів показати, якою ж насправді красивою, усміхненою була Україна до російського вторгнення.

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