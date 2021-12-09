"Гуртом читали "Отче наш", коли автобус розвертало": пасажири на Буковині розповіли, як добираються слизькими дорогами

"Гуртом читали "Отче наш", коли автобус розвертало": пасажири на Буковині розповіли, як добираються слизькими дорогами

Місцеві жителі скаржаться на непосипані дороги.

У Чернівецькій області через негоду дороги засніжило і вони вкрилися льодовою коркою, через що добиратися на авто стало слизько і небезпечно.

Про це на своїй сторінці у фейсбук повідомила журналістка Ганна Вакарчук.

Якщо є хоч найменша можливість не виїздити з дому, не робіть цього сьогодні. У різні "перепльоти" в своєму житті потрапляла, але щоб автобус розвертало поперек дороги, а пасажири дружно читали "Отче наш" - таке вперше. Дякувати Богові і нашому водієві все обійшлось", - розповіла Ганна.

Вона зазначила, що дороги непосипані у повній мірі.

Нагадаємо, що двоє людей померли у лікарні після зіткнення рейсового мікроавтобуса та легковика на Тернопільщині. Ще троє залишаються під наглядом медиків.

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