Гутерріш засудив спроби Кремля провести "вибори" в окупованих регіонах України

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш засудив спроби Кремля провести "вибори" президента агресорки Росії на тимчасово окупованій території України.

Про це заявив речник генсека Стефан Дюжаррік, повідомляє Reuters.

За словами Дюжарріка, генсек нагадує, що спроба незаконної анексії регіонів України не має жодної юридичної сили згідно з міжнародним правом.

"Організація Об'єднаних Націй залишається непохитно відданою суверенітету, незалежності, єдності та територіальній цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів, згідно з відповідними резолюціями Генеральної Асамблеї", - йдеться в заяві.

Нагадаємо, в ООН різко засудили так звані "вибори" РФ на окупованих територіях. Спільну заяву підписали 54 країни та Європейський союз.

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