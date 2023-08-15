Ґвалтівника 6-річної дівчинки засудили: скільки відсидить злочинець

В суді прокурор довів, що житель Надвірнянського району у жовтні 2022 року вчинив злочин в стані алкогольного сп’яніння.
За зґвалтування 6-річної дівчинки жителя Прикарпаття засуджено до 15 років ув’язнення.
Про це повідомили в Офісі генерального прокурора.
"За публічного обвинувачення ювенальних прокурорів Івано-Франківської обласної прокуратури 53-річного прикарпатця суд визнав винним у зґвалтуванні дитини (ч. 4 ст. 152 КК України)", - йдеться у повідомленні.
Ґвалтівника дитини засудили до 15 років позбавлення волі.
В суді прокурор довів, що житель Надвірнянського району у жовтні 2022 року вчинив злочин в стані алкогольного сп’яніння. Він прийшов на подвір’я до своїх сусідів та, побачивши, що поряд із дитиною немає батьків, заманив її за господарську будівлю і зґвалтував. В суді обвинувачений свою вину не визнав, але вона повністю доведена зібраними доказами.
"Враховуючи те, що чоловік раніше судимий за аналогічний злочин, прокурор орієнтував суд на призначення йому максимального покарання", - йдеться у заяві прокуратури.
Тим часом на Львівщині 13-річна дівчина народила дитину від 15-річного хлопця, якому тепер загрожує стаття за згвалтування.
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