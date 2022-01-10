Ґвалтувала дітей і знімала на відео: у Дніпрі судили учасницю злочинної групи

Жінка отримала 9 років за ґратами.
У Дніпрі суд виніс вирок жінці, яку звинувачують у зґвалтуванні дітей та розповсюдження дитячої порнографії. Вона проведе за ґратами 9 років.
Про це повідомляє Офіс генпрокурора.
Згідно з матеріалами суду, обвинувачена сама є колишньою жертвою ґвалтівника. Згодом вона вступила з ним у змову і систематично ґвалтувала малолітніх дітей віком від 4 до 8 років. Також вона допомагала йому виготовляти відеозаписи, що містили дитячу порнографію, для розповсюдження й збуту в Інтернеті.
Раніше, учаснику цієї групи, який протягом 17 років ґвалтував, розбещував дітей та розповсюджував дитячу порнографію, винесено вирок у виді 12 років позбавлення волі.
Нагадаємо, що у США лікаря християнської школи-інтернату звинуватили у содомії та розбещенні дітей.
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