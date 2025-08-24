Ґвалтувала власну доньку на камеру: на Полтавщині викрили моторошний злочин

На Полтавщині викрили жінку, що ґвалтувала власну малолітню доньку / © Unsplash

У Горішніх Плавнях на Полтавщині стався моторошний злочин. Мати протягом року ґвалтувала власну малолітню доньку. Місцеву мешканку вже взяли під варту за підозрою у сексуальному насильстві над малолітньою дитиною.

Про це повідомила Полтавська обласна прокуратура.

За даними слідства, жінка ґвалтувала свою власну дитину протягом 2024 року.

Злочин заради грошей

Слідчі з’ясували, що жінка не лише знущалася з власної дитини, але й фіксувала це на камеру. Вона знімала порнографічні відео з дівчинкою, а потім продавала їх в Інтернеті.

«За даними слідства, упродовж 2024 року жінка вчиняла дії сексуального характеру стосовно своєї малолітньої доньки, на мобільний телефон знімала відео, яке надалі з метою заробітку оприлюднювала в інтернет-мережі», — заявила прокуратура.

Затримання та підозра

Після відкриття жахливих обставин, правоохоронці затримали жінку. Їй оголосили про підозру у вчиненні сексуального насильства щодо особи молодше 14 років, з якою вона перебуває у сімейних відносинах (ч. 4 ст. 153 ККУ). Наразі триває досудове розслідування.

