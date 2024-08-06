"Ґвалтували, а потім розстрілювали": полонений окупант розповів про злочини, скоєні в Авдіївці (відео)

Холоднокровний вбивця підписав контракт у Ханти-Мансійському окрузі, що майже за 3 тисячі кілометрів від України.

У полон до ЗСУ потрапив солдат 41-ї бригади армії РФ Рустам Гарєєв. Він штурмував околиці Авдіївки, а потім – ґвалтував та розстрілював дітей, жінок.

Про це окупант розповів в інтерв'ю каналу "Полонені СВО".

Що відомо про злочини росіянина

На рахунку окупанта, зокрема, страта двох цивільних, які ховалися у підвалі. Він усвідомлював, що чинить злочин, але командир сказав, що "цивільних тут немає – лише коригувальники".

"Далі ми їх ліквідували. Спочатку поламали прикладами. Били хвилин 20. Потім знайшли мотузки та придушили. Повісили, вже непритомних"

Крім цього, у лютому 2024 року в Авдіївці окупант зґвалтував 3 хлопчиків, 5 дівчат та 6 жінок.

"Ми просто шукали укриття від міномета. Виявили жінку 38 років та двох дівчат 11 і 13 років. В результаті надійшла команда від командира групи "Омськ" закрити рота скотчем усім трьом. Потім, починаючи з дорослої, почали насильницькі дії. Згодом ставили до стіни й розстрілювали"

Додав, що одного разу окупанти "застосували насильницькі дії" щодо двох жінок 38-40 років, а потім відвели у підвал. Там виявили дівчинку 10 років – її зґвалтували при батьках. За словами цинічного загарбника, усе це загалом зайняло близько двох годин, а закінчилося, традиційно, розстрілом.

За успішну службу окупанта було підвищено до молодшого лейтенанта. Він потрапив у полон під Очеретяним.

Раніше у Мережі з’явилося відео із російськими строковиками, взятими в полон під час боїв на Курщині. До українських військових потрапили щонайменше 6 строковиків, включно з контрактниками.

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