Ґвалтували дітей і знімали в порно: на Дніпропетровщині засудили горе-батьків (відео)

Ґвалтували дітей і знімали в порно: на Дніпропетровщині засудили горе-батьків (відео)

Зловмисників засудили до позбавлення волі від 5 до 14 років.

На Дніпропетровщині засудили злочинців, які ґвалтували та знімали в порно шістьох неповнолітніх віком від 3 до 9 років. Серед причетних - матері, які примушували до такої діяльності своїх дітей.

Про це 2 червня повідомили в Департаменті кіберполіції.

Суд визнав винними шістьох осіб в сексуальній експлуатації дітей та створенні за їх участю протиправного контенту.

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Двох організаторів засуджено на 12 та 14 років позбавлення волі. Четверо їхніх спільників проведуть у в’язниці від 5 до 13 років.

Нагадаємо, у Києві поліцейські викрили точку збування наркотиків, замасковану під магазин брендового одягу та взуття. Судячи з опублікованих фото, це Werare на вулиці Тарасівській.

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