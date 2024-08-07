Ґвалтували дітей на очах у батьків, а потім – розстрілювали усіх: полонений окупант зізнався у звірствах в Україні

Полонений окупант зізнався у злочинах, які скоїла проти мирного населення його штурмова група під час боїв за Авдіївку. У мережі з’явилось відео, де рашист розповідає про свої дії цілком буденно і дуже добре пам'ятає їх.

Скільки жертв на рахунку холоднокровного вбивці, ким він виявився і у яких ще злочинах зізнався – читайте в ексклюзиві TSN.UA.

Зізнання окупанта

Це матеріал, який неможливо дивитися без люті. Днями у мережі з’явилось відео, на якому окупант розповідає про воєнні злочини в Авдіївці, включаючи жорстоке поводження з цивільними. Ім’я вбивці – Рустам Гарєєв. Він підписав контракт у Ханти-Мансійському окрузі, що майже за 3 тисячі кілометрів від України. У полон до ЗСУ солдат 41-ї бригади армії РФ потрапив під Очеретиним. Його перший бій відбувся в Авдіївці. Загалом події у місті окупант характеризує як "захоплення, зачистка та закріплення". Загарбники шукали "місце, де дислокуватися", й обрали підвал. Та там було двоє місцевих, приблизно 37 років.

"Командир з позивним "Омськ" подумав, що вони коригувальники. І ми їх ліквідували. Спочатку поламали прикладами, били по руках, по ногах, хвилин 20. Потім знайшли мотузки та повісили."

Що ще відомо про злочини росіян

Далі він повідомив, що в іншому підвалі, "шукаючи укриття від мінометів", побачили жінку з двома дітьми – дівчатами 11 і 13 років. Росіяни розпитали, чому вони не поїхали, виявилося, що їм нема куди їхати. Той-таки "Омськ" наказав заклеїти усім цивільним роти скотчем.

"Ми просто шукали укриття від міномета. Виявили жінку 38 років та двох дівчат 11 і 13 років. В результаті надійшла команда від командира групи "Омськ" закрити рота скотчем усім трьом. Потім, починаючи з дорослої, почали насильницькі дії. Згодом ставили до стіни й розстрілювали"

Росіянин додав, що одного разу окупанти "застосували насильницькі дії" щодо двох жінок 38-40 років, а потім відвели у підвал. Там виявили дівчинку 10 років – її зґвалтували при батьках! За словами цинічного загарбника, усе це загалом зайняло близько двох годин, а закінчилося, традиційно, розстрілом. За успішну службу окупанта було підвищено до молодшого лейтенанта. Вочевидь для росіян термін "успішна служба" оцінюється кількістю зґвалтованих українців – жінок та дітей. Лише послухайте, скільки їх загалом на рахунку у Рустама Гарєєва.

Буденність зла

Нагадаємо, що коли тривали бої за Авдіївку, на російському телебаченні говорилося, що цивільні чекають, доки солдати Путіна "звільнять їх від нацизму". Те, що розповів Гарєєв, цілком стає в один ряд зі злочинами нацистів. А найбільше вражає те, як спокійно він говорить про свої дії. І як охоче заміняє слово "ґвалтування" на "вчинення насильницьких дій", "вбивство" – на "ліквідацію". І як добре пам'ятає всіх своїх жертв. В тому уривку, який виклали на каналі "Полонені СВО", Гарєєв не перепрошує і не рефлексує над своїми діями. Він частково покладає провину на командира, який віддав наказ, але не повідомляє, що виконавці наказу хоч якось піддали сумніву необхідність вбивати та ґвалтувати.

Черговий воєнний злочин

На жаль, це не єдині звірства, які чинять російські окупанти. Російські військові жорстоко розстріляли двох полонених ЗСУ. Це сталося біля Роботиного на Запорізькому напрямку. Відео цинічного розстрілу беззбройних українців поширили в мережі 10 липня. Як пишуть у мережі, злочин вчинили окупанти зі складу 70-го мотострілецького полку ЗС РФ.

Реакція Омбудсмана

Уповноважений з прав людини Дмитро Лубінець відреагував на чергові звірства росіян. За інформацією Лубінця, на оприлюдненому відео пролунало близько десяти пострілів у бік беззбройних українських військових.

"Солдати РФ вчинили черговий воєнний злочин – жорстоко розстріляли наших військовополонених на Запорізькому напрямку. Підтвердження цього – на відео. Близько десяти пострілів у бік беззбройних"

За цим фактом розпочато кримінальне провадження щодо порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством. Про це повідомив Генпрокурор Андрій Костін і додав, що це навмисна політика злочинного режиму кремля зі знищення всього українського.

"Країна-терорист Росія продовжує демонструвати повну зневагу до закону та базової людської моралі. Ще один доказ цього — відео вбивства російськими військовими двох полонених українських бійців. На записі чітко видно, що захисники України склали зброю та не чинили жодного опору. Окупанти ж цинічно розстрілюють беззбройних людей. За цим фактом розпочато кримінальне провадження щодо порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством. За даними слідства, злочин вчинено у червні 2024 року поблизу населеного пункту Роботине Запорізької області"

Покарання буде

У свою чергу Дмитро Лубінець зазначив, що це черговий зафільмований воєнний злочин, за який неодмінно повинна бути відповідальність. І черговий факт порушення росіянами норм Женевських конвенцій та міжнародного гуманітарного права, яких регулярно не дотримується РФ – від звичайного солдата до військового керівництва, яке не забороняє вбивства і страти українських військовополонених.

"Вкотре звернувся з офіційними листами до ООН та МКЧХ, щоб організації зафіксували численні вбивства обеззброєних українських військовополонених російськими солдатами. За всі скоєні злочини на нашій землі і проти наших людей має бути покарання"

Звірства російських військових

А нещодавно, попри усі правила війни, окупанти після взяття в полон українського захисника – обезголовили його. Факт обезголовлення окупантами українського захисника зафіксували на Донеччині – про це повідомляв генеральний прокурор України Андрій Костін.

Генпрокурор розповів, що під час проведення аеророзвідки на одній з бойових позицій в Донецькій області українські військові виявили пошкоджений броньований автомобіль Сил оборони України, на ньому була відрізана голова українського захисника.

Але про подібні ймовірні дії російських військ стає відомо не вперше. У квітні 2023 року у мережі з’явилося відео, на якому видно, як російські військові катують українського полоненого і відрізають йому голову. Невдовзі після появи цього відео голова Офісу президента України Андрій Єрмак написав у телеграмі: "За все буде відповідальність". Вранці 12 квітня радниця Єрмака з питань комунікацій Дарія Зарівна заявила, що відео "остаточно дегуманізує і демонструє всю сутність країни-терориста". За її словами, мета оприлюднення цього відео – залякування. "Цільова аудиторія – не тільки Україна, але й західні суспільства. Згодом американський телеканал CNN повідомив, що протягом тижня з’явилося два таких відео, на яких, ймовірно, показане обезголовлення українських солдатів, зняті вони під час окремих подій. Й лише згадайте 6 березня, саме цього дня було оприлюднене відео, на якому російські військові розстрілюють беззбройного чоловіка в українській військовій формі після того, як він каже "Слава Україні".

Управління Верховного комісара ООН із прав людини в одній зі своїх доповідей про ситуацію в Україні, що охоплює період з лютого до липня лише 2023 року, зафіксувало щонайменше шість випадків позасудових страт українських військовополонених. Російські військові від початку грудня 2023 року, ймовірно, вбили щонайменше 15 українських військовослужбовців, які намагалися здатися в полон, і ще не менш як шістьох військових, які вже здалися. Таких висновків дійшла міжнародна правозахисна організація Human Rights Watch. Про це йдеться у доповіді організації, опублікованій на початку травня 2024 року.

Згідно з Женевською конвенцією про поводження з військовополоненими, підписаною зокрема Росією, полоненим мають бути гарантовані життя і гуманні умови утримання. Страти чи жорстоке поводження з військовополоненими належать до воєнних злочинів. Але росіяни постійно порушують усі можливі правила, втім за усе рано чи пізно доведеться відповідати!

Нагадаємо, у полон до ЗСУ потрапив солдат 41-ї бригади армії РФ Рустам Гарєєв. Він штурмував околиці Авдіївки, а потім – ґвалтував та розстрілював дітей, жінок.

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