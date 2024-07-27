Ґвалтували дівчат, катували дітей і завели рабів: Коростишівську банду накрили - деталі

Побиття, зґвалтування, викрадення, катування та власні раби. Здається, що це історія із 90-х, але ні, це відбувалося протягом останніх десяти років і лише у 2024 році Коростишівську банду вдалося покрутити.

Всі деталі їхнього затримання та що вони встигли наробити – дивіться в ексклюзиві TSN.ua.

Банда роками викрадала та катувала людей під Житомиром

Історія, яку ми розповімо вам далі не налазить на голову, здається ніби це байки з тих самих 90-х, але ні, це відбувалося понад 10 років під Житомиром. Десятиліття місцева коростишівська банда викрадала людей, катувала та гвалтувала дівчат.

Нашому колезі, кореспонденту Дмитру Святненку вдалося розшукати постраждалих та поговорити з ними. Одній із постраждалих, імені якої ТСН не називає, зараз двадцять п’ять років. Дев’ять років тому її разом із подругою викрали із-під студентського гуртожитку і вивезли на берег річки Тетерів. Там сильно побили та зґвалтували.

Дивіться на ютуб-каналі ТСН: ҐВАЛТУВАЛИ ДІВЧАТ, КАТУВАЛИ ЛЮДЕЙ І ЗАВЕЛИ РАБІВ! Накрили "коростишівську банду".

Згвалтування і шантаж

Тоді дівчині було усього 16 років і вона вчилася на вчительку молодших класів. Чи не кожен вечір до неї приходив місцевий кримінальник Коля. Спочатку він незграбно залицявся. А коли почув чергову відмову – вирішив брати бажане силою.

Усі ці дії ґвалтівники знімали на відео, яке потім збиралися використати для шантажу. Дівчат попередили – якщо звернуться до поліції, зйомку розповсюдять серед студентів. Наша героїня заяву написала. Її подруга - ні. Із технікуму довелося піти.

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Змушували зізнатися у нескоєнному злочині

І лише зараз усю банду вдалося покрутити. Це була спецоперація СБУ та Нацполу. І лише зараз ці покидьки почнуть відповідати за скоєне. Наразі двоє ґвалтівників заарештовані, а от третій до СІЗО не дожив. Він кілька років тому помер від вживання анаболіків. Дівчина лікується й досі. Не тільки морально: кістки щелепи загоїлися неправильно і вона складає гроші на операцію. Та від коростишівської банди постраждали куди більше людей і не лише жінок.

Другий потерпілий теж погоджується на розмову за умови анонімності і просить називати себе Іваном. Він - син місцевого бізнесмена. Шість років тому вчився в місцевому коледжі на фармацевта. Бандити викрали його просто з власного дому. З журналістом чоловік зустрівся на Коростишівському кар’єрі, саме сюди його вивезли члени банди.

Згвалтування, якого не було: ще один спосіб шантажу

Викрадачі вимагали від Івана, аби той себе обмовив і прийшов до поліції зі щиросердним зізнанням в нібито зґвалтуванні сестри місцевого депутата від "Радикальної партії" Михайла Лукомського.

Але далі вилізло найцікавіше. Згодом слідство з’ясувало – що цей самий політик Лукомський і входив до складу банди. І схему з надуманим зґвалтуванням його рідної сестри вирішив використовувати для шантажу.

Тільки-но гроші сплатили, банда відчепилася. Заяву в поліцію та в СБУ Іван наважився написати, лише після того, як дізнався про затримання кримінальників. Зараз Лукомський у СІЗО.

Шантаж і побиття військового

Але є серед бандитів і ще одна жертва. Не посоромилася банда вимагати борги, яких не існує, і з військового. Назар – військовослужбовець однієї із десантно-штурмових бригад. Разом із побратимами він захищає Україну на Донеччині. Із початком війни потрапив як-то кажуть на "лічильник" до банди.

Хлопець згадує, спочатку мав сплатити вигаданий борг у сто доларів. За тиждень відстрочки це вже були двісті доларів, і сума росла.

Шантаж через вагітну дружину

А далі не менш шокувальна інформація. Коли Назар поїхав на війну, банда взялася за його вагітну дружину, аби шантажувати військового. А коли воїн повернувся у відпустку, його викрали і сильно побили.

Хлопець поділився проблемою з побратимами і йому порадили звернутися до СБУ. Спецоперація із затримання відбулася місяць по тому. Але і це ще не вся треш історія. Коростишівська банда мала навіть власних рабів. І так, вам не почулося. Відморозки з Коростишева завели собі рабів у 21 столітті.

ТСН зустрілась також з оперативником СБУ на місцевій каменярні. Бандити звозили сюди боржників і примушували відробляти вигадані борги працею. Таких в’язнів називали рабами і селили тут же.

Поряд із людьми кримінальники тримали свиней. Дехто намагався вирватися з так званого полону – втім до тих, кого ловили потім бандити застосовували особливий метод катувань

Зловмисників затримали

Наразі основні керівники коростишівської банди заарештовані: ватажок синдикату Анатолій Моргунов і семеро його спільників, зокрема і ґвалтівник Кузьомко перебувають у СІЗО. Голова міста Коростишів із полегшенням сприйняв звістку про арешт банди, яка орудувала тут від 2014 року

Справу передали до Корольовського суду міста Житомира. Статті, які інкримінують найжорстокішим злочинцям тягнуть на пожиттєві терміни. Правоохоронці кажуть, що доказів для цього, більш ніж достатньо.

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