Ґвалтував 13-річну дівчинку, поки її мама була на роботі: у Житомирській області засудили педофіла

Жінка поїхала на роботу і залишила трьох малолітніх дітей на свого співмешканця - раніше судимого чоловіка. Цим кривдник і скористався.

У Житомирській області засудили на 12 років ув'язнення 35-річного жителя Коростеннського району за зґвалтування малолітньої дитини.

Як повідомили в Житомирській обласній прокуратурі, п'яний 35-річний раніше судимий чоловік зґвалтував свою 13-річну падчірку, коли її мама була на роботі. Після цього випадку чоловік не зупинився.

"Так, у серпні 2019 року, близько 01:00 год, перебуваючи у будинку, де проживав зі своєю співмешканкою та трьома мілолітніми дітьми, за відсутності жінки, яка поїхала в інше місце на роботу, застосував фізичне насильство до її 13-річної доньки та вчинив стосовно неї дії сексуального характеру. У подальшому повторив свої злочинні дії стосовно малолітньої дитини", - повідомили в прокуратурі.

Кривдник раніше притягувався до кримінальної відповідальності за скоєння тяжкого тілесного ушкодження, але після умовно-дострокового звільнення на шлях виправлення не став.

Натомість у період строку невідбутого покарання вчинив особливо тяжкий злочин стосовно малолітньої дитини.

Тож Малинський районний суд визнав винним чоловіка у скоєнні кримінального правопорушення за ч. 4 ст. 152 КК України та призначив покарання, з урахуванням невідбутої частини покарання, призначеного попереднім вироком, у виді позбавлення волі строком на 12 років.

Нагадаємо, у Київській області батько здавав у сексуальне рабство двох неповнолітніх доньок: їх ґвалтував 53-річний педофіл.

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