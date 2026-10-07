Ґвалтував дітей на уроках від 2014 року: як у Полтаві покарали педофіла-репетитора

Викладача вокалу засудили до довічного / © Pixabay

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У Полтаві викладача вокалу засудили до довічного позбавлення волі за зґвалтування та сексуальне насильство щодо малолітніх дітей.

Відповідний вирок ухвалив Шевченківський районний суд Полтави за позовом Ювенальних прокурорів Полтавської обласної прокуратури. Про це повідомляє пресслужба Офісу генпрокурора у Telegram.

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За даними слідства, чоловік, який мав педагогічну та психологічну освіти, працював приватним репетитором у Полтаві та проводив заняття удома й в орендованих приміщеннях.

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«Починаючи від 2014 року, під час уроків він систематично ґвалтував вихованців, примушував їх фотографуватися без одягу, зберігав порнографічні матеріали та маніпуляціями переконував дітей приховувати це від батьків. Загалом від його дій постраждали троє малолітніх», — йдеться у повідомленні.

Злочинну діяльність репетитора викрили восени 2024 року завдяки батькам однієї з жертв, які помітили різкі зміни у психологічному стані своєї дитини.

У межах розслідування правоохоронці провели понад 50 експертиз і навесні 2025 року направили справу до суду.

Суд визнав чоловіка винним за низкою статей Кримінального кодексу України, що стосуються зґвалтування та розбещення осіб, які не досягли 14 років, а також створення та зберігання дитячої порнографії.

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Викладач вокалу отримав довічне покарання / © Офіс Генерального прокурора

У судовому засіданні чоловік повністю визнав свою вину. До набрання вироком законної сили він перебуватиме під вартою.

Нагадаємо, у Полтавській області до довічного позбавлення волі засудили чоловіка, який ґвалтував свою 13-річну пасербицю. Дівчинка завагітніла, а її мати, дізнавшись про вагітність доньки, не звернулася до правоохоронців, а вирішила приховати злочин і самостійно перервати вагітність у домашніх умовах. Вона придбала через інтернет препарати та дала їх дитині. Позалікарняний аборт спричинив важкі ускладнення, дівчинка стікала кров’ю і її довелося рятувати медикам.

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