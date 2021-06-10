Ґвалтував дитину і знімав це на камеру: у Рівненській області вітчима засудили до довічного ув'язнення

Чоловік 4 рази ґвалтував 10-річну дівчинку.

На Рівненщині 32-річного мешканця міста Острог засудили до довічного увязнення за зґвалтування своєї 10-річної падчерки.

"Чоловік вчиняв розпусні дії, сексуальне насильство та ґвалтував малолітню доньку своєї співмешканки і фільмував це на відео. Дівчинка мовчала, боячись розповсюджень відеозаписів, які у червні 2020 року випадково побачила в телефоні чоловіка матір дитини, про що одразу повідомила до поліції", - повідомили у Рівненській обласній прокуратурі.

Слідством встановлено, що чоловік чотири рази ґвалтував дитину.

За скоєне Здолбунівський районний суду призначив чоловікові покарання – довічне позбавлення волі. Крім того задовільнив також і цивільний позов потерпілої на загальну суму 200 тис. грн.

Вирок законної сили ще не набрав. Тож сторони можуть оскаржити його в апеляційному суді.

Нагадаємо, у Житомирській області засудили на 12 років ув'язнення 35-річного чоловіка, який ґвалтував свою 13-річну падчерку.

Чоловік у Львівській області ретельно фіксував, як розбещував і ґвалтував дітей

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання