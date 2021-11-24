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Ґвалтував дочку і знущався з сина: у Хмельницькій області засудили батька-нелюда

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Ґвалтував дочку і знущався з сина: у Хмельницькій області засудили батька-нелюда

pixabay.com

Чоловік отримав 15 років в'язниці.

У Хмельницькій області батько протягом п’яти років ґвалтував свою дитину: Славутський міськрайонний суд виніс йому вирок.

Про це повідомили в пресслужбі Хмельницької обласної прокуратури.

Зазначається, що 40-річний чоловік тримав у страху родину: ґвалтував дочку та бив старшого сина. Крім того, змушував дітей до вживання канабісу, який вирощував вдома.

За версією слідства, від 11-річного віку п’ять років він постійно ґвалтував дівчинку. Вона ледь не скоїла самогубство. 

Правоохоронці дізналися про дії горе-батька від вчителів. Саме вони помітили на тілі учня тілесні ушкодження. Мовляв, батько мав особливу неприязнь до старшого сина. Крім побиття, він також вдавався до особливих знущань: одного разу обпік його жаром із печі та посеред зими на цілу ніч замкнув у холодному підвалі.

Чоловік отрима 15 років позбавлення волі. Обвинувачений провину визнав. Також поліції повідомили, що він раніше був судимий. Зокрема, за зґвалтування. "Коли інші члени родини ставали на захист скривдженого, то гнів агресора ставав ще більшим, а тому тривалий час злочини замовчувались", - наголошують правоохоронці.

Як повідомлялося, у Кривому Розі  15-річні підлітки напередодні прийшли до лазні та розпилили там вогнегасник. Коли працівниця закладу попросила відшкодувати збитки, покликали її до банкомату. Дорогою, просто на вулиці напали на жінку, побили, зґвалтували, пограбували і з цими грошима пішли розважатися далі. Непритомну жінку із тяжкими травмами на вулиці знайшли перехожі і викликали "швидку" та поліцію.

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