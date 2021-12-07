Ґвалтував і знімав у порно 7-річну дівчинку: мешканцю Черкас повідомлено про підозру

Ґвалтував і знімав у порно 7-річну дівчинку: мешканцю Черкас повідомлено про підозру

Будучи родичем дівчинки, він користувався її безпорадністю.

У Черкасах за ґвалтування 7-річної дівчинки та виготовлення порнографії за її участю судитимуть місцевого жителя.

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Про це повідомляє Офіс генпрокурора України.

Ґвалтівнику повідомлено про підозру у розбещенні та ґвалтуванні 7-річної дівчинки, а також виготовленні і розповсюдженні зображень порнографічного характеру за її участю (ч. 2 ст. 156, ч. 4 ст. 152, ч. 4 ст. 301, ч. 2, ч. 3 ст. 301-1 КК України).

Слідством встановлено, що підозрюваний, будучи родичем дівчинки, користувався її безпорадністю, неодноразово ґвалтував дитину та виготовляв порноконтент, який виявили під час обшуку.

Підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без альтернативи внесення застави.

Нагадаємо, що правоохоронці Черкас викрили чоловіка, який в одній із соціальних мереж розбещував малолітніх дітей. Під час проведення слідчо-розшукових дій поліцейські встановили ІР адресу, яку використовув злочинець для доступу до Інтернету.

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