Ґвалтував малолітню падчерку та її подругу: на Сумщині судили педофіла

В’язниця / © УНІАН

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Суд в Сумській області засудив до 15 років ув’язнення 39-річного чоловіка, який систематично ґвалтував свою 12-річну падчерку, а згодом — і її 15-річну подругу.

Про це повідомили Офіс Генерального прокурора та Сумська обласна прокуратура.

Як встановило слідство, злочинець тривалий час проживав із жінкою та її 12-річною дитиною. Перший випадок насильства стався ще в липні 2019 року. Після цього він неодноразово ґвалтував дитину, а з серпня 2022 — і її 15-річну подругу.

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Лише на початку 2023 року постраждала дівчинка розповіла матері, після чого сім’я звернулася до поліції. Під час розслідування з’ясувалося, що зловмисник також скоїв насильство ще над однією неповнолітньою.

«При цьому чоловік весь час погрожував дівчатам фізичною розправою, якщо вони розкажуть комусь про те, що він з ними робить», — йдеться в повідомленні прокуратури.

Обвинуваченого визнали винним за трьома статтями КК України. Прокуратура, яка наполягала на довічному ув’язненні, тому планує подавати апеляцію.

Нагадаємо, на Київщині чоловік понад рік ґвалтував власну дитину. Кривдник отримав 13 років позбавлення волі.

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Також ми повідомляли, що у Харкові 10-річний хлопчик вчинив сексуальне насильство щодо 7-річної дівчинки, яка жила по сусідству.