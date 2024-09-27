Ґвалтував та розбещував хлопчиків у Харкові: злочинець три роки переховувався у монастирі

Колишньому вчителю фізкультури повідомлено про підозру у зґвалтуванні та вчиненні розпусних дій щодо малолітніх дітей.

Правоохоронці викрили чоловіка, який три роки уникав відповідальності за сексуальні злочини, вчинені ним у Харкові зі своїми учнями, яким було менше 14 років. Чоловік намагався сховатись від слідства у монастирі на Тернопільщині.

Про це повідомив Офіс Генерального прокурора України.

За даними слідства, у 2018-2021 роках підозрюваний працював вчителем фізичної культури у різних навчальних закладах міста. Слідчі встановили, що протягом цього періоду він неодноразово чинив сексуальні дії щодо школярів. Потерпілими стали троє хлопчиків.

2018 року підозрюваний працював у гімназії та зґвалтував у спортивній залі 12-річного учня. Після цього він звільнився і працевлаштувався до школи, де 2019-го та 2021 року вчиняв розпусні дії щодо двох учнів віком 11 та 13 років.

Надалі підозрюваний звільнився з роботи та переїхав жити до чоловічого монастиря у Тернопільській області.

Зараз підозрюваного затримано. Чоловіку повідомлено про підозру у вчиненні розпусних дій та зґвалтуванні малолітніх осіб (ч. 4 ст. 152, ч. 2 ст. 156 ККУ).

Найближчим часом суд має обрати фігуранту запобіжний захід. Прокуратура вимагає тримання підозрюваного під вартою.

Нагадаємо, у Хмельницькій області чоловіка звинувачують у зґвалтуванні двох доньок та вчиненні щодо них розпусних дій. Обвинувачений є батьком п’ятьох доньок різного віку.

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