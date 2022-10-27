Ґвалтував та залякував вбивством матері: на Вінниччині батько роками знущався з доньки

Вінницький суд суд призначив 14 років ув'язнення чоловікові, який ґвалтував доньку.
У Вінницькій області 56-річний чоловік упродовж кількох років ґвалтував свою малолітню доньку.
Про це повідомили в обласній Вінницькій прокуратурі.
У відомстві також зазначили, що обвинувачений залякував дитину. Зокрема, щоб дівчинка не розповіла про насильство стосовно неї, погрожував убити її матір, а її саму покалічити.
"За результатами розгляду обвинувального акта та оцінки наданих прокурором доказів підсудного судом визнано винуватим у вчиненні зазначеного кримінального правопорушення та засуджено до покарання -14 років позбавлення волі", - сказано у повідомленні прокуратури.
Нагадаємо, у Києві педофіл простежив за 11-річною дівчинкою, заскочив за нею до ліфта і вчинив розпусні дії.
А Хмельницький суд призначив 13 з половиною років ув'язнення 35-річному чоловікові, який в лютому цього року зґвалтував малолітнього хлопчика.
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