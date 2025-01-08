Ґвалтував власних неповнолітніх доньок: на Харківщині сидитимуть педофіла

На Харківщині судитимуть чоловіка, який регулярно ґвалтував своїх неповнолітніх доньок.

Про це повідомили у Харківській обласній прокуратурі.

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За даними прокуратури, житель Лозівського району з весни 2022 року постійно ґвалтував своїх доньок. Потерпілим на початок вчинення злочину було 9 і 13 років. Такі дії він вчиняв, коли залишався з дітьми сам та наказував мовчати.

Його вирили в жовтні 2024 року та обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.

"Чоловіка судитимуть у Лозівському міськрайонному суді Харківської області. Обвинуваченому загрожує довічне позбавлення волі", – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, у Волинській області до суду скерували обвинувальний акт стосовно 51-річного жителя Камінь-Каширського району, який протягом пів року систематично ґвалтував та чинив інші насильницькі дії сексуального характеру щодо своєї 11-річної доньки.

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