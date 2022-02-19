Гвинтівки і автомати: до України прибула військова допомога з Канади

Міноборони вітає рішення Канади.
У суботу, 19 лютого, до України прибув рейс з військовою допомогою від Канади.
Про це повідомив керівник Міноборони Олексій Резніков у Twitter.
Зокрема, літаком доставили гвинтівки та автомати з оптичними прицілами.
"Зброя для Збройних сил України від наших близьких друзів. Ми отримали військову допомогу у вигляді гвинтівок, автоматів з оптичними прицілами, приладів нічного бачення та спостереження, військової техніки. Дякуємо за це важливе та своєчасне рішення! Окреме дякую главі Міноборони Канади Аніті Ананд", - написав Резніков.
Нагадаємо, на тлі можливого вторгнення до України світові лідери виказують підтримку українцям і надсилають військову допомогу. Наприклад, США доправили до України обладнання загальною вагою на тисячу двісті тонн. Останній вантаж - Джавеліни, гранати та інша оборонна зброя.
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