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Гвинтівки і автомати: до України прибула військова допомога з Канади

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Гвинтівки і автомати: до України прибула військова допомога з Канади

Міноборони вітає рішення Канади.

У суботу, 19 лютого, до України прибув рейс з військовою допомогою від Канади.

Про це повідомив керівник Міноборони Олексій Резніков у Twitter.

Зокрема, літаком доставили гвинтівки та автомати з оптичними прицілами.

"Зброя для Збройних сил України від наших близьких друзів. Ми отримали військову допомогу у вигляді гвинтівок, автоматів з оптичними прицілами, приладів нічного бачення та спостереження, військової техніки. Дякуємо за це важливе та своєчасне рішення! Окреме дякую главі Міноборони Канади Аніті Ананд", - написав Резніков.

Нагадаємо, на тлі можливого вторгнення до України світові лідери виказують підтримку українцям і надсилають військову допомогу. Наприклад, США доправили до України обладнання  загальною вагою на тисячу двісті тонн. Останній вантаж - Джавеліни, гранати та інша оборонна зброя. 

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