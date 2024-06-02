"Х*ї ловлю. Права дай сюди!": п'яний священник МП в Ужгороді обматюкав патрульних на місці ДТП (відео)

Коли патрульні присоромили священника за матюки та зачитали прокол, він відповів "Не п*зди мені тут нах*й".

У неділю, 2 червня, в Ужгороді пʼяний як чіп священник Московського патріархату влетів в будинок. Коли на місце аварії прибули патрульні поліцейські та попросили його віддати права, він їх обматюкав.

Відео опублікував місцевих журналіст Віталій Глагола на сторінці у телеграм-каналі.

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За інформацією журналіста, йдеться про священника Мукачівської єпархії УПЦ МП протоієрея Івана (Лях Іван Петрович). Він служив в Свято-Воскресенському чоловічому монастирі в Ужгороді.

"Сьогодні, 2 червня близько обіду пʼянезний священнослужитель на своєму Ford Focus влетів в будинок в центрі Ужгорода...в отця-пʼяниці вилучили посвідчення водія. Після цього священник пропонував, аби його провели додому в мікрорайон Дравці, а він поїде слідом за патрульним авто", - написав він.

На відео чути, як батюшка, ледь перебираючи язиком, висловлюється нецензурною лексикою у бік патрульних: "Права дай сюди, за*бав!", "Х*ї ловлю", "Йди нах*й!", "Не п*зди мені тут нах*й!".

Коли патрульні присоромили священника за матюки та зачитали прокол, він відповів "Не п*зди мені тут нах*й".

"Йди нах*й. Права дай сюди!": п'яний священник МП в Ужгороді влаштував аварію та обматюкав поліцейських

Нагадаємо, на Закарпатті священник УПЦ МП показав статеві органи на сороміцькому відео.

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