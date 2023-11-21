Хабар київськими квартирами: як забудовник намагався підкупити віцепрем’єра

Забудовнику та директорці державного підприємства повідомили про підозру — пропозиція хабаря.

НАБУ та Спеціалізована антикорупційна прокуратура 21 листопада повідомили про підозру власнику будівельної компанії, який намагався підкупити віцепрем'єр-міністра, міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Олександра Кубракова.

Про це повідомили пресслужби НАБУ і САП.

У компанії фігуранта є договори на забудову земельної ділянки державного підприємства, яке входить до сфери управління Мінінфраструктури, але їм загрожує розірвання з ініціативи міністерства.

Щоб не допустити цього, власник компанії нібито запропонував віцепрем'єру хабар у вигляді 2% від площі майбутніх житлових будинків (5200 кв. м), а чиновник звернувся в НАБУ. Орієнтована вартість хабаря — понад 170 млн грн.

Аби приховати вчинення злочину, нерухомість — 15 квартир у Києві — мали оформити на довірену особу топпосадовця.

Забудовнику та директорці державного підприємства (вважається співучасницею) повідомили про підозру за ч. 4 ст. 369 Кримінального кодексу — пропозиція хабаря.

Нагадаємо, у вівторок, 21 листопада, на хабарі викрили народного депутата, члена комітету з питань антикорупційної політики, який пропонував неправомірну вигоду голові Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури Мустафу Найєму. За даними Центру протидії корупції, це — “Слуга народу”Андрій Одарченко.

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