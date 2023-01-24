Хабар під час закупівлі генераторів: спільника Лозинського арештували з можливістю внесення застави

Підозрюваний буде під вартою до 21 березня.

Спільника колишнього заступника міністра розвитку громад Василя Лозинського у вівторок, 24 січня, взяли під варту з можливістю внесення застави у розмірі 805 200 грн.

Про це повідомляє Вищий антикорупційний суд.

"Слідчий суддя Вищого антикорупційного суду частково задовольнив клопотання детектива НАБУ та застосував до ймовірного пособника запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із альтернативою внесення застави у розмірі 805 200 грн", - йдеться у повідомленні.

Підозрюваний перебуватиме під вартою до 21 березня 2023 року.

Затримання заступника міністра під час отримання хабаря: що відомо

Заступника міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Василя Лозинського 21 січня затримали за підозрою у розкраданні державних коштів. Посадовця упіймали на гарячому просто під час отримання хабаря у розмірі 400 тисяч доларів США.

За даними детективів, Кабмін виділив 1,68 млрд гривень на відновлення об’єктів критичної інфраструктури та забезпечення населення взимку світлом, теплом і водопостачанням. Натомість низка посадових осіб привласнити частину державних коштів.

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