Хабар у 4 тисячі доларів: на Полтавщині затримали члена військово-лікарської комісії

Начальник хірургічного кабінету однієї з військових частин вимагав хабар у бійця, який отримав поранення та контузію на фронті.

У Полтавській області на отриманні хабаря у розмірі чотири тисячі доларів правоохоронці затримали начальника хірургічного кабінету однієї з військових частин.

Як повідомили ТСН.ua в МВС, військовий, від якого вимагали та отримали неправомірну вигоду – це лейтенант, командир відділення, який в зоні бойових дій отримав поранення та контузію.

Посадову особу викрили слідчі Слідчого управління обласної поліції, за оперативного супроводу регіонального Управління стратегічних розслідувань та процесуального керівництва Полтавської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону.

Саме про це повідомив заступник начальника поліції Полтавщини Сергій Рекун, сьогодні 27 липня.

Начальнику хірургічного кабінету інкримінують дії за статтею 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Встановлено, що член ВЛК вимагав та отримав неправомірну вигоду за ухвалення позитивного рішення про непридатність до військової служби.

Наразі правоохоронці вирішують питання щодо повідомлення фігуранту про підозру у вчиненні кримінального правопорушення.

Слідчим управлінням обласної поліції, за процесуального керівництва спеціалізованої прокуратури, здійснюється досудове розслідування у кримінальному проваджені, відкритому за ч. 3 ст. 368 (Одержання неправомірної вигоди службовою особою, поєднане з вимаганням неправомірної вигоди) КК України.

Санкція статті передбачає кримінальне покарання – позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.

Тим часом правоохоронці затрималитакож посадовців військкоматів у Волинській, Дніпропетровській та Чернівецькій областях. Там чиновники организовували корупційні схеми ухиляння від призову. Суми неправомірної вигоди, які отримували фігуранти, коливалися від 9 000 гривень до понад 55 тисяч гривень.

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