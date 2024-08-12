Хабар у 500 тисяч доларів: суд обрав запобіжний захід ексзаступнику міністра енергетики

Суд відправив Олександра Хейла під варту з можливістю внесення 25 млн грн застави.
Вищий антикорупційний суд 12 серпня відправив під варту до 8 жовтня із правом внесення застави колишнього заступника міністра енергетики Олександра Хейла, якого затримали на хабарі в пів мільйона доларів.
Про це повідомило hromadske.
Суд відправив посадовця під варту з можливістю внесення 25 млн грн застави.
Хоча під час засідання прокурори клопотали про тримання під вартою з правом внесення 30 млн гривень застави. Водночас адвокати наполягали на більш мʼякому запобіжному заході й заявляли, розмір застави, про який просило обвинувачення, є необґрунтованим.
Також сторона захисту зазначала, що Хейло має на утриманні 14-літню доньку, яка має інвалідність. Як стверджувалося, дитина потребує постійного догляду, і дружина самостійно, без допомоги чоловіка, не впорається.
Нагадаємо, Олександр Хейло був затриманий у Києві під час отримання пів мільйона доларів хабаря. За версією слідства, Хейло організував корупційну схему, в якій взяли участь приватний енерготрейдер, керівник енергетичної компанії та очільник видобувного підприємства.
Після того, як СБУ оприлюднила інформацію про затримання Олександра Хейла, Кабінет міністрів ухвалив рішення про його звільнення з посади.
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