Хабар у 500 тисяч доларів: суд обрав запобіжний захід ексзаступнику міністра енергетики

Суд відправив Олександра Хейла під варту з можливістю внесення 25 млн грн застави.

Вищий антикорупційний суд 12 серпня відправив під варту до 8 жовтня із правом внесення застави колишнього заступника міністра енергетики Олександра Хейла, якого затримали на хабарі в пів мільйона доларів.

Про це повідомило hromadske.

Суд відправив посадовця під варту з можливістю внесення 25 млн грн застави.

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Хоча під час засідання прокурори клопотали про тримання під вартою з правом внесення 30 млн гривень застави. Водночас адвокати наполягали на більш мʼякому запобіжному заході й заявляли, розмір застави, про який просило обвинувачення, є необґрунтованим.

Також сторона захисту зазначала, що Хейло має на утриманні 14-літню доньку, яка має інвалідність. Як стверджувалося, дитина потребує постійного догляду, і дружина самостійно, без допомоги чоловіка, не впорається.

Колишній заступник міністра енергетики Олександро Хейло на суді (за столом ліворуч) / Фото: скриншот з відео

Нагадаємо, Олександр Хейло був затриманий у Києві під час отримання пів мільйона доларів хабаря. За версією слідства, Хейло організував корупційну схему, в якій взяли участь приватний енерготрейдер, керівник енергетичної компанії та очільник видобувного підприємства.

Після того, як СБУ оприлюднила інформацію про затримання Олександра Хейла, Кабінет міністрів ухвалив рішення про його звільнення з посади.

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