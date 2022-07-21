Хабар у рублях і фейкова інвалідність: на Закарпатті чоловік спробував виїхати до ЄС

В ніч проти 21 липня прикордонники Чопського загону викрили протиправні наміри харків’янина, який заради незаконного виїзду з України вдався до використання підроблених документів та пропонував хабар.

Так, чоловік запропонував правоохоронцям хабар у різних валютах, зокрема і в російських рублях.

Про це повідомила пресслужба ДПСУ.

За інформацією прикордонників, 31-річний житель Харкова прямував на виїзд з України легковим авто через пункт пропуску "Малий Березний". Разом з паспортом чоловік надав на контроль пенсійне посвідчення та довідку МСЕК, які начебто посвідчували його інвалідність.

Під час перевірки документів прикордонники з’ясували, що вони фальшиві. Під час розмови чоловік і сам зізнався, що одержав "документи" у незаконний спосіб. Коли ж правопорушнику повідомили, що це – злочин, він вирішив відкупитися хабарем. Так, задля уникнення відповідальності чоловік запропонував правоохоронцям гроші у різних валютах, зокрема і в російських рублях.

На місце події викликали поліцію. Тепер чоловікові доведеться відповідати перед законом одразу за три кримінальні правопорушення: пропозицію, обіцянку або надання неправомірної вигоди службовій особі; підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів та ухилення від призову за мобілізацією.

Нагадаємо, на Одещині викрили схему незаконного перетину кордону військовозобов’язаними. Організатори за 3 тис. дол. пропонували перетин держкордону начебто на автівці з дипломатичними номерами.

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