Хабар у 1000$: у Дніпрі правоохоронці затримали жінку з наркотиками

Водійка запропонувала патрульним хабар, щоб її не притягнули до відповідальності.

9 грудня у Дніпрі екіпаж зупинив автомобіль Daewoo, за кермом якого перебувала жінка, що мала з собою наркотики.

Про це повідомили в патрульній поліції Дніпропетровської області.

Під час спілкування з поліцейськими жінка помітно нервувала. Інспектори перевірили документи та провели поверхневу перевірку громадянки і транспортного засобу. У неї виявили сліп-пакет із кристалічною речовиною, схожою на наркотичну.

Жінка запропонувала 1 000 доларів, щоб її не притягували до відповідальності. Її попередили про кримінальну відповідальність за пропозицію неправомірної вигоди поліцейським, але вона наполягала на своєму.

"Ми викликали на місце слідчо-оперативну групу. Справою займається слідчий. Також водійка пройшла огляд на стан сп’яніння у встановленому законом порядку в медзакладі. Результат за 10 діб. Кермувальницю відсторонили від керування", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 17-річний юнак, який нещодавно став фігурантом справи про аварію, де загинула 10-річна дівчинка, опублікував нове відео у TikTok. На ньому молодик, як і раніше, похизувався впливовістю свого батька. І все це попри те, що підліток має перебувати під цілодобовим домашнім арештом. На нове відео юнака вже відреагували в поліції.

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