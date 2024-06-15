Хабар за ротацію в тил й до чого тут Залужний: гучне розслідування ЗМІ

Злочинна група на чолі з топвійськовим вимагала і отримала від офіцера ЗСУ хабар у розмірі 230 тис. грн за переведення з фронту у тилову частину. За даними слідства, головний фігурант справи був призначений на посаду генералом Валерієм Залужним.

Офіс генпрокурора наклав арешт на майно фігурантів у гучній кримінальній справі про вимагання коштів у військових за сприяння їхньої ротації з "нуля" в тил. Серед вилучений речових доказів виявився документ 2022 року, підписаний тодішнім Головнокомандувачем Збройних Сил України Валерієм Залужним.

Про це пише "Главком".

У витягу з судового реєстру про арешт майна, визнаного речовими доказами, перелічені вилучені речі підозрюваних, серед яких є мобільні телефони, банківські картки, флешки, записники та різні документи, зокрема контракт про проходження військової служби у ЗСУ на офіцерських посадах, підписаний 20 грудня 2022 року Володимиром Гаманенком та Валерієм Залужним.

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Саме Володимир Гаманенко, який обіймав посаду заступника начальника штабу Командування Сухопутних військ ЗСУ, й підозрюється в організації злочинної групи з метою отримання неправомірної вигоди від військових, які хочуть перевестися подалі від лінії зіткнення.

Як з’ясувало журналістське розслідування, полковник Володимир Гаманенко був організатором злочинної схеми поборів з військових. Для цього він скористався своїми дружніми зв’язками з військовослужбовцями та залучив до участі у протиправних діях двох військових та матір одного з них, з якою був знайомий особисто.

За даними слідства, фігуранти розподілили між собою обов’язки та 18 березня 2024 року одержали від військовослужбовця хабар у розмірі 230 тис. грн. В обмін на гроші військовому пообіцяли "вирішити питання" щодо переведення його з передньої лінії фронту у тилову частину.

Наприкінці квітня ДБР оголосило про підозру у скоєнні кримінального злочину за ч. 3 статті 369-2 Кримінального кодексу (зловживання впливом) всім чотирьом фігурантам. Минулого місяця суд обрав підозрюваним запобіжні заходи. Двох військовослужбовців та Гаманенка, який встиг вийти на пенсію та звільнитися з армії, відправили до слідчого ізолятора з можливістю застави у розмірі від 908,4 тис. грн до 4,5 млн грн. Четверта фігурантка перебуває під нічним домашнім арештом.

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ДБР також наголосила, що вихід Гаманенко під заставу є ризикованим, адже він має кошти та можливості, щоб переховуватися від слідства та навіть безперешкодно виїхати за кордон, як особа, яка досягла граничного призовного віку 60 років.

До того ж слідчі дії наразі тривають, щоб встановити інших співучасників, а також усіх військовослужбовців, у яких фігуранти вимагали гроші.

Нагадаємо, дівчина заступника генпрокурора стала власницею елітного майна на 52 млн грн. За даними розслідувачів, жінка заплатила за будинок близько 2 мільйонів гривень, з яких 200 тисяч – ціна землі, це у 24 рази менше ринкової вартості такого будинку.

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