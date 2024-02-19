Хабар за "торгівлю" землею: нардеп Гунько після скандалу сів на лаву підсудних — що йому загрожує

Національне антикорупційне бюро України і Спеціалізована антикорупційна прокуратура відправили на лаву підсудних чинного народного депутата України та його спільника, викритих на корупційній оборудці — одержанні неправомірної вигоди у сумі 85 тис доларів.

Про це йдеться у повідомленні НАБУ.

За даними слідства, народний обранець (голова Тимчасової слідчої комісії ВРУ з питань розслідування фактів корупції на державних підприємствах, в установах та організаціях Національної академії аграрних наук України) запропонував підприємцю отримати під обробку землю, яка перебувала у постійному користуванні держпідприємства академії, підбуривши його до підкупу службових осіб НААНУ та місцевого топпосадовця. За кожен гектар землі та неперешкоджання своїй діяльності аграрій мав надати 130 доларів США неправомірної вигоди.

В результаті досягнутих домовленостей, за надання для обробки земель площею 1700 га одного з державних підприємств сума неправомірної вигоди становила 221 тис доларів. З них 85 тис доларів підприємець мав передати авансом до початку обробки.

Під час передавання цих коштів нардепа і двох його спільників викрили "на гарячому". Того ж дня йому повідомили про підозру.

Що відомо про "земельний хабар" нардепа

Хоча НАБУ не називає ім'я народного депутата України, який опинився на лаві підсудних через корупцію, відомо, щоце народний обранець із фракції "Слуги народу" Анатолій Гунько.

Раніше ТСН.ua вже повідомляв подробиці цієї справи.

На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: "Прийшла людина і поставила". Нардепи "Слуг народу" потрапили у "хабарний" скандал"

ВАКС 9 серпня взяв Гунька під варту з можливістю внесення застави у 30 млн грн. А 10 серпня Гунька виключили з фракції "Слуга народу".

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