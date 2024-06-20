Хабар за відстрочку від мобілізації: в Ужгороді СБУ затримала місцевого депутата

За отримання неправомірної вигоди депутату загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Служба безпеки України у співпраці з Національною поліцією спіймала "на гарячому" депутата Ужгородської міськради, який вимагав хабарі за відстрочку від мобілізації.

Про це повідомили в СБУ.

"Служба безпеки та Національна поліція викрили на корупції депутата Ужгородської міськради, який входить до керівного складу місцевого департаменту соцполітики. За даними слідства, посадовець вимагав гроші з військовозобов’язаних, що претендують на відстрочку від призову за сімейними обставинами", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що посадовець не мав чіткої "такси" і брав хабарі різного розміру. За гроші депутат обіцяв "пришвидшити" процедуру отримання довідок про підтвердження факту догляду за особами з інвалідністю.

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Правоохоронці затримали депутата під час отримання ним чергового хабара.

"Наразі вирішується питання щодо повідомлення фігуранту про підозру за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою)", – зазначили в СБУ.

Наразі тривають слідчі дії для встановлення всіх обставин злочину. За отримання неправомірної вигоди ужгородському депутату загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, працівник одеського ТЦК вимагав гроші у військовозобов’язаного просто на вулиці, а натомість пропонував не вручати йому повістку. У спеціалізованій прокуратурі у сфері оборони південного регіону офіційно повідомили, що затриманий вже отримав підозру.

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