“Хабарі від 3 до 15 тисяч доларів”: Зеленський розповів про рівень корупції у ВЛК

Президент України Володимир Зеленський повідомив, які хабарі отримували корумповані працівники військово-лікарських комісій (ВЛК), щоб винести сфальшовані рішення стосовно військовозобов’язаних українців.

Про це він говорив у традиційному вечірньому зверненні в середу, 30 серпня, розповідаючи про сьогоднішнє засідання РНБО, головною темою якого стали підсумки перевірки всієї системи ВЛК в Україні.

За словами президента, в деяких областях після лютого 2022 року вдесятеро зросла кількість зняття з військового обліку через рішення ВЛК.

“Абсолютно зрозуміло, що це за рішення. Корумповані рішення. Та й у межах кримінальних проваджень, які тривають зараз щодо працівників ВЛК та МСЕК, видно ще краще, скільки рішень могло бути сфальшовано. Вже є чітко встановлені правоохоронцями необґрунтовані рішення ВЛК. Зафіксовані конкретні докази. В закритому режимі це представлено. Різні регіони країни, різні ТЦК, різні посадовці. Хабарі від 3 до 15 тисяч доларів. Будуть відповідати”, - запевнив Володимир Зеленський.

Президент додав, що окремо буде проаналізовано перелік тих військовозобов’язаних, хто поїхав за кордон завдяки очевидно сумнівним рішенням ВЛК.

“Насамперед завдяки рішенням тих, хто вже спійманий на хабарях. Ідеться щонайменше про тисячі осіб”, - зазначив він.

Нагадаємо, за результатами засідання РНБО 30 серпня було ухвалено низку важливих рішень.

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