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Хабарництво у Льотній академії НАУ: СБУ вручила нову підозру начальникові закладу

Хабарництво у Льотній академії НАУ: СБУ вручила нову підозру начальникові закладу

СБУ

Зловмисникові загрожує позбавлення волі на строк до 10 років.

СБУ вручила нову підозру начальнику Льотної академії Національного авіаційного університету.

Про це інформує пресслужба СБУ.

Нову підозру вручали в одній із лікарень Києва, куди чоловік приїхав із Кропивницького, щоб нібито "підправити" своє здоров’я. Йому загрожує позбавлення волі на строк до 10 років.

"Зловмисник має потужні корупційні зв’язки у регіоні, що дозволило йому "впевнено себе почувати", навіть будучи підозрюваним СБУ", — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що минулого тижня СБУ вже вручила посадовцю підозру за хабарництво. Проте судді відпустили його прямо у залі засідань.

Начальника Льотної академії НАУ та його посередника ‒ начальника Льотного училища ЛА НАУ ‒ підозрюють у вимаганні хабара у $20 тис.

Посадовці вимагали гроші від директора однієї з місцевих приватних компаній, з якою уклали угоду про підготовку студентів. У разі відмови, начальник ЛА НАУ погрожував підприємцю знищити його бізнес.

Оперативники спецслужби затримали посередника під час одержання всієї суми хабара.

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