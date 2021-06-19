ХАЕС відключила енергоблок, а США спростували заморожування $100 млн для України. П'ять новин, які ви могли проспати

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П'ять новин, які ви могли проспати:
- Речниця Білого дому Джен Псакі спростувала інформацію Politico щодо заморожування реалізації плану з надання 100 мільйонів доларів військової допомоги Україні. Читати далі –>
- Хмельницька атомна електростанція у п'ятницю, 18 червня, через відключення двох турбоживильних насосів відключила від енергомережі енергоблок №2. Читати далі –>
- У Дніпрі 31-річна жінка стрибнула з Нового мосту в річку і отримала смертельну травму голови. Читати далі –>
- У тимчасово окупованій Ялті кількість постраждалих внаслідок потопу зросла до 11 осіб. Окрім того, в селищі Краснокам'янка загинув 26-річний чоловік, якого змило потоком води. Читати далі –>
- У США 19-річного Ашина Трікаріко підозрюють у вбивстві однієї людини і пораненні дюжини інших під час півторагодинної стрілянини в штаті Арізона. Читати далі –>