Haier I-Pro 3 — пральні та сушильні машини у стильному антрацитовому кольорі

Зручною, стильною та комфортною будь-яку оселю робить саме побутова техніка. Але вона може давати значно більше — створювати стильний та надихаючий простір, що не змушує жертвувати комфортом та розумним підходом до використання ресурсів.

Саме такими є пральні та сушильні машини серії I-Pro 3 — не просто пристрої, але техніка для життя, що робить оселю ще більш зручною та інноваційною. Вони гармонійно вписуються у будь-яку оселю, та перетворюють її у новий простір інновацій та комфорту.

А також це нове слово у дизайні, адже воно дійсно привносить незвичні риси у звичні речі — за це насамперед відповідає вишуканий сірий колір. Знайти сьогодні пристрої у такому кольорі важко, а іноді просто неможливо, але вони ідеально підходять в сучасні квартири.

Пральні машини I-Pro 3, що виводять чистоту на новий рівень

Пралки серії I-Pro 3 — це дійсно нові можливості, пов’язані з високою ефективністю та меншими витратами на ресурси. З ними ви можете не переживати навіть про делікатні типи тканин. За це можна дякувати, серед іншого, новому двигуну Direct Motion зі спеціальною конструкцією без щіток. Завдяки прямому приводу, він працює безшумно та витрачає значно менше електроенергії. Ви отримуєте також окрему гарантію на 10 років від виробника.

Ця серія забезпечує велику кількість програм, що розраховані навіть на складні ситуації: швидке прання (15 хв для свіжих та чистих речей), Allergy Care, яку точно оцінять алергіки та батьки маленьких дітей, прання пухових речей, окремі програми для різних типів тканин.

Серед інших особливостей техніки:

завантаження 9 кг, що дозволяє прати навіть об’ємні речі, наприклад, ковдри;

клас енергозбереження А+++;

технологія ABT, що запобігає розвитку бактерій та плісняви;

функція Refresh з мікропарою, щоб швидко оновити свіжість одягу та прибрати будь-які складки;

цифровий дисплей із сенсорним керуванням.

тиха робота, бо двигун дозволяє запускати пралку навіть у нічний час (53 дБ);

спеціальні ваги, що дозволяють правильно розрахувати кількість води та електроенергії на вагу речей.

Сушильна машина з інноваційним підходом до догляду

Сушарка Haier I-Pro 3, як і пралка, розрахована на велику вагу, має клас А+++ та наднизький рівень шуму (63 дБ). Але це не всі параметри, які можуть вас здивувати:

наявність теплової помпи, який гарантує менші витрати ресурсів (на 50%) завдяки залишкам теплого повітря всередині сушарки;

i-Refresh-технологія для видалення пилу та алергенів мікропарой;

потрійний фільтр, який можна швидко діставати з барабана, що ловить навіть найменший ворс.

Сушильна машина підходить для будь-яких тканин та дозволяє доглядати за ними на професійному рівні.

Дизайн, що забезпечує новий рівень комфорту

Поєднання прання та сушки — це не тільки економія часу, але й дбайливий догляд за речами. Проте знайти місце для двох великих приладів складно. Для багатьох це стає вирішальним аргументом, щоб відмовитись від високого рівня комфорту. Але серія I-Pro 3 вирішує це, дозволяючи встановлювати сушильну машину на пральну, що ідеально підходить навіть для невеликих квартир.

Поєднання двох пристроїв дає такі особливості та переваги:

простий монтаж об'єднує пристрої, додаючи висувну поличку чорного кольору;

вона витримує вагу до 12 кг;

дозволяє зручно сортувати речі, не нахиляючись.

Особлива синергія створює унікальний простір для життя та побуту. Разом ці пристрої забезпечують професійні результати у домашніх умовах.