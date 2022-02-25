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Хакери Anonymous зламали сайт Міноборони РФ та опублікували усі дані співробітників

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Хакери Anonymous зламали сайт Міноборони РФ та опублікували усі дані співробітників

pixabay.com

Хакери "поклали" сайт Міноборони РФ ще у перший день нападу на Україну.

Anonymous зламали сайт Міноборони Росії і злили базу даних, яка містила телефони, пошту та імена співробітників.

Про це повідомили в Anonymous. 

Тепер база даних чиновників Міноборони РФ перебуває у відкритому доступі. Група також надала посилання, за яким користувачі можуть отримати до них доступ.

"Нагадаю, що з дня наступу окупантів на нашу країну ліг та не встав сайт мін оборони РФ", - додав міністр цифрової трансформації Михайло Федоров. 

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