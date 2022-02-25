Хакери Anonymous зламали сайт Міноборони РФ та опублікували усі дані співробітників

Хакери "поклали" сайт Міноборони РФ ще у перший день нападу на Україну.
Anonymous зламали сайт Міноборони Росії і злили базу даних, яка містила телефони, пошту та імена співробітників.
Про це повідомили в Anonymous.
Тепер база даних чиновників Міноборони РФ перебуває у відкритому доступі. Група також надала посилання, за яким користувачі можуть отримати до них доступ.
JUST IN: Hacktivist group #Anonymous has successfully breached and leaked the database of the Russian Ministry of Defence website | mil[.]ru |.— Anonymous TV (@YourAnonTV) February 25, 2022
You can download all private data of the Russian MOD here: https://t.co/CsOVhkvCAD pic.twitter.com/ueoG7xJgLV
"Нагадаю, що з дня наступу окупантів на нашу країну ліг та не встав сайт мін оборони РФ", - додав міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.
Зазначимо:
- Уранці 24 лютого президент РФ Володимир Путін у відеозверненні оголосив про "спеціальну військову операцію" щодо "захисту" Донбасу.
- Міноборони РФ повідомило про завдання ударів по військовій інфраструктурі України.
- Пістя 5 години ранку 24 лютого було чути вибухи в районі Борисполя, Харкові, Одесі та інших великих міст.
- Російські "Гради" били вздовж усього кордону, від Луганська до Житомира.
- Україна закрила небо для польотів.
- У МВС розповіли про російські обстріли України.
- Президент України Володимир Зеленський заявив, що на всій території України вводиться воєнний стан.
- Протягом 24 лютого через російські обстріли загинули 137 українських військових та цивільних людей.
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Нагадаємо:
- 21 лютого президент Росії Володимир Путін підписав укази про визнання "незалежності" "ДНР" та "ЛНР".
- 22 лютого Рада Федерації РФ остаточно ратифікувала договори про визнання "ЛДНР".
- 22 лютого Рада Федерації Російської Федерації задовольнила звернення президента РФ Володимира Путіна й дозволила використання армії за кордоном.
- ЄС, США, а також інші країни одна за одною заявляють, що не визнаватимуть "незалежність" "ЛДНР" та запроваджують санкції.
- Від 24 лютого в Україні запроваджено надзвичайний стан.