Хакери Anonymous зламали російські держтелеканали і запустили патріотичний вірш MONATIK про війну - відео

Хакери Anonymous зламали російські держтелеканали і запустили патріотичний вірш MONATIK про війну - відео

Міжнародна мережа хакерів Anonymous оголосила війну владі РФ.

Головна міжнародна мережа хакерів Anonymous зламали державні телеканали і запустили в ефірі вірш українського відомого співака MONATIK, в якому він розповідає про напад Росії на мирну Україну.

Про це повідомляють на сторінці Anonymous в Twitter.