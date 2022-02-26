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Хакери Anonymous зламали російські держтелеканали і запустили патріотичний вірш MONATIK про війну - відео

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Міжнародна мережа хакерів Anonymous оголосила війну владі РФ.

Головна міжнародна мережа хакерів Anonymous зламали державні телеканали і запустили в ефірі вірш українського відомого співака MONATIK, в якому він розповідає про напад Росії на мирну Україну.

Про це повідомляють на сторінці Anonymous в Twitter.

"Anonymous зламали російські державні телеканали, щоб транслювати правду про те, що відбувається в Україні", - підписади допис та опублікували відеопідтвердження.

Зазначимо:

Росія наносить удари по цивільному населенню

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