Хакери атакували сайт Київської облради і оприлюднили погрози Зеленському

Хакери зламали сайт Київської облради і оприлюднили погрози президенту Володимиру Зеленському.

Про це повідомляє в.о. очільника Київської обласної ради Ярослав Добрянський.

За його словами, станом на 13:32 стартова сторінка сайту Київської обласної ради мала такий вигляд: зображення президента України Володимира Зеленського з погрозливим повідомленням російською мовою: "ЗЕЛЕНСКИЙ!!!! ВНИМАНИЕ!!! МЫ УЖЕ ТУТ!!! ЖДИ ПОДРОБНОСТЕЙ!!!".

Крім того, унаслідок хакерської атаки, повністю паралізована робота Апарату Київської обласної ради, оскільки крім офіційного сайту, зламані також сервери, внаслідок чого працівники обмежені у доступі до компʼютерів. За словами Добрянського, існує ризик втрати даних, зокрема, конфіденційних.

"Наразі готується заява до Кіберполіції щодо встановлення причетних до атаки для притягнення їх до відповідальності... Робимо все можливе для відновлення роботи сайту", - повідомив Добрянський.

Нагадаємо, раніше українські хакери спільно з СБУ зламали одну з найвідоміших російських фінансових установ – Альфа-банк. Тоді вдалося зламати 30-мільйонну базу даних клієнтів банку. Хакери навіть особисто повідомили про це його власника Фрідмана.

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