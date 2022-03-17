Хакери атакували сайти українських ЗМІ та розмістили прапор РФ з літерами Z та V

Хакери атакували сайти українських ЗМІ та розмістили прапор РФ з літерами Z та V

Наразі загрозу ліквідовано, всі ресурси відновили свою роботу.

Низка сайтів українських центральних та регіональних медіа зазнали втручання в роботу. На головних сторінках було розміщено російський прапор та георгіївську стрічку.

Про це повідомляє "Інститут масової інформації".

Також на картинці видні літери Z та V, якими маркується військова техніка збройних сил РФ, що беруть участь у вторгненні в Україну з 24 лютого 2022 року.

Зокрема, про кібератаку на сайт повідомило у телеграм-каналі Громадське радіо.

“Прямо зараз відбувається кібератака на сайт Громадського радіо: hromadske.radio. Наша технічна команда уже над цим працює!”, - йдеться у повідомленні.

Також зламано сайти Цензор.Нет, Новости Донбасса.

Як повідомляють регіональні представники ІМІ, такої ж проблеми зазнали херсонський сайт МОСТ, волинські сайти "Перший", "Буг" та "Вісник".

В Запоріжжі про злам сайту повідомили журналісти "Репортера Запоріжжя". Приблизно о 18.00 при спробах зайти з головної сторінки в новини сайту на екрані почали з’являтися триколор та георгіївська стрічка.

На Хмельниччині постраждав сайт “Незалежного громадського порталу”. Роботу сайту наразі відновлено.

З такою ж проблемою зіткнулися одеські сайти Odessa.Online та "Бесарабія Інформ".

Полтавський сайт "Кременчуцький Телеграф" повідомив, що працює над ліквідацією проблеми.

Видання “Новини Полтавщини” повідомляє, що сайт тимчасово не працює та вирішує цю проблему.

Рівненський сайт "Рівне Медіа" також потрапив під атаку росіян.

Причина злому

Head of Digital Громадського радіо Сергій Омельченко повідомив, що причиною злому є спроба масового несанкціонованого показу неприйнятної реклами. Джерело цих показів — одна з найпопулярніших у Східній Європі трафіко-обмінна система Redtram. Громадське радіо видалило код Redtram із сайту і відновило доступ до нього.

Персональні дані не постраждали - СБУ

Служба безпеки України спільно з профільними органами (НКЦК при РНБО, Держспецзв'язком, Кіберполіцією) провели ретельну перевірку цього факту. Наразі загрозу ліквідовано, всі ресурси відновили свою роботу.

Спецслужба наголошує, що в результаті атаки не постраждали жодні персональні дані чи інформація, яка містилася на ресурсах.

Вже ідентифіковано мережі та сервери, які зловмисники використовували для атаки. Їхні дії будуть кваліфіковані згідно з чинним законодавством, зокрема, в контексті підтримки країни, котра вчиняє злочини проти людства та людяності.

Докази, зібрані під час розслідування, будуть використані для притягнення винних до відповідальності.

Нагадаємо, в Україні створили Національне інформбюро.

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