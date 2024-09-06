Хакери ГУР атакували "Лукойл", російські банки та органи держвлади – ЗМІ

Внаслідок кібератаки було знищено 18 серверів без можливості відновлення.

Фахівці ГУР Міноборони України і хакери групи ВО Team влаштували 4 вересня кібератаку та уразили мережеву інфраструктуру на території Росії.

Про це повідомляє "Укрінформ" з посиланням на співрозмовника у розвідці.

Внаслідок кібератаки було знищено 18 серверів без можливості відновлення. Уражено інфраструктуру ТОВ "Антена", що надає послуги великій кількості органів російської влади та комерційним підприємствам, які беруть участь у забезпеченні агресії проти України.

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Зокрема, було затерто конфігурації на 598 мережевих комутаторах (D-Link, Mikrotik, Ubiquti WiFi) головного провайдера та 389 пристроях у субпровайдера, які надавали доступ до Інтернету всім клієнтам компаній.

Вдалося вивантажити бази всіх клієнтів провайдера з прізвищами, іменами та по батькові, номерами телефонів, адресами та паспортними даними.

Внаслідок цього було зупинено надання послуг Інтернету та цифрового телебачення в Іванівській області Росії для понад 13 тис. користувачів.

Зокрема це (назви та абревіатури подані російською мовою):

⁠ООО "Спецсервис Поликор" (виконує державне оборонне замовлення)

РЭО ГИБДД МО МВД России

ООО "Теплосетевая компания"

ОЛРР УМВД

"Горгаз"

"Рыбнадзор"

Государ⁠ственное предприятие "Кинешемская городская єлектросеть"

УГХ Администрация

⁠заправки "Лукоил"

ООО "СвязьПроектСтрой"

"⁠РОСИНКАС" Банка России

МО МВД России "Кинешемский"

⁠ООО "Регион-Авто"

⁠ООО "Груз Сервис"

Администрация ГО "Кинешма"

Администрация Городская Дума

глава "Контрольной Счетной Комиссии"

"Единая Россия"

⁠Общественная приемная "Единой России"

Железнодорожный вокзал

⁠Тепловые сети

МУП "Водоканал"

⁠ИП Козлов Д.В "Электронный город"

⁠ООО "Регионинфросистема – Иваново"

⁠ООО Иваново СДЭК

⁠Управление ФСБ

ООО "ПрофГаз"

Нагадаємо, раніше хакери уразили 33 російські сайти з нагоди 33-ї річниці Незалежності України.

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