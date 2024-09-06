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Хакери ГУР атакували "Лукойл", російські банки та органи держвлади – ЗМІ

Хакери ГУР атакували "Лукойл", російські банки та органи держвлади – ЗМІ

Хакер / Фото: Getty Images

Внаслідок кібератаки було знищено 18 серверів без можливості відновлення.

Фахівці ГУР Міноборони України і хакери групи ВО Team влаштували 4 вересня кібератаку та уразили мережеву інфраструктуру на території Росії.

Про це повідомляє "Укрінформ" з посиланням на співрозмовника у розвідці.

Внаслідок кібератаки було знищено 18 серверів без можливості відновлення. Уражено інфраструктуру ТОВ "Антена", що надає послуги великій кількості органів російської влади та комерційним підприємствам, які беруть участь у забезпеченні агресії проти України.

Зокрема, було затерто конфігурації на 598 мережевих комутаторах (D-Link, Mikrotik, Ubiquti WiFi) головного провайдера та 389 пристроях у субпровайдера, які надавали доступ до Інтернету всім клієнтам компаній.

Вдалося вивантажити бази всіх клієнтів провайдера з прізвищами, іменами та по батькові, номерами телефонів, адресами та паспортними даними.

Внаслідок цього було зупинено надання послуг Інтернету та цифрового телебачення в Іванівській області Росії для понад 13 тис. користувачів.

Зокрема це (назви та абревіатури подані російською мовою):

  • ⁠ООО "Спецсервис Поликор" (виконує державне оборонне замовлення)
  • РЭО ГИБДД МО МВД России
  • ООО "Теплосетевая компания"
  • ОЛРР УМВД 
  • "Горгаз"
  • "Рыбнадзор"
  • Государ⁠ственное предприятие "Кинешемская городская єлектросеть"
  • УГХ Администрация
  • ⁠заправки "Лукоил"
  • ООО "СвязьПроектСтрой"
  • "⁠РОСИНКАС" Банка России
  • МО МВД России "Кинешемский"
  • ⁠ООО "Регион-Авто"
  • ⁠ООО "Груз Сервис" 
  • Администрация ГО "Кинешма"
  • Администрация Городская Дума 
  • глава "Контрольной Счетной Комиссии"
  • "Единая Россия"
  • ⁠Общественная приемная "Единой России"
  • Железнодорожный вокзал
  • ⁠Тепловые сети
  • МУП "Водоканал"
  • ⁠ИП Козлов Д.В "Электронный город"
  • ⁠ООО "Регионинфросистема – Иваново"
  • ⁠ООО Иваново СДЭК
  • ⁠Управление ФСБ
  • ООО "ПрофГаз"

Нагадаємо, раніше хакери уразили 33 російські сайти з нагоди 33-ї річниці Незалежності України.

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