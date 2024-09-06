Хакери ГУР атакували "Лукойл", російські банки та органи держвлади – ЗМІ

Внаслідок кібератаки було знищено 18 серверів без можливості відновлення.
Фахівці ГУР Міноборони України і хакери групи ВО Team влаштували 4 вересня кібератаку та уразили мережеву інфраструктуру на території Росії.
Про це повідомляє "Укрінформ" з посиланням на співрозмовника у розвідці.
Внаслідок кібератаки було знищено 18 серверів без можливості відновлення. Уражено інфраструктуру ТОВ "Антена", що надає послуги великій кількості органів російської влади та комерційним підприємствам, які беруть участь у забезпеченні агресії проти України.
Зокрема, було затерто конфігурації на 598 мережевих комутаторах (D-Link, Mikrotik, Ubiquti WiFi) головного провайдера та 389 пристроях у субпровайдера, які надавали доступ до Інтернету всім клієнтам компаній.
Вдалося вивантажити бази всіх клієнтів провайдера з прізвищами, іменами та по батькові, номерами телефонів, адресами та паспортними даними.
Внаслідок цього було зупинено надання послуг Інтернету та цифрового телебачення в Іванівській області Росії для понад 13 тис. користувачів.
Зокрема це (назви та абревіатури подані російською мовою):
- ООО "Спецсервис Поликор" (виконує державне оборонне замовлення)
- РЭО ГИБДД МО МВД России
- ООО "Теплосетевая компания"
- ОЛРР УМВД
- "Горгаз"
- "Рыбнадзор"
- Государственное предприятие "Кинешемская городская єлектросеть"
- УГХ Администрация
- заправки "Лукоил"
- ООО "СвязьПроектСтрой"
- "РОСИНКАС" Банка России
- МО МВД России "Кинешемский"
- ООО "Регион-Авто"
- ООО "Груз Сервис"
- Администрация ГО "Кинешма"
- Администрация Городская Дума
- глава "Контрольной Счетной Комиссии"
- "Единая Россия"
- Общественная приемная "Единой России"
- Железнодорожный вокзал
- Тепловые сети
- МУП "Водоканал"
- ИП Козлов Д.В "Электронный город"
- ООО "Регионинфросистема – Иваново"
- ООО Иваново СДЭК
- Управление ФСБ
- ООО "ПрофГаз"
Нагадаємо, раніше хакери уразили 33 російські сайти з нагоди 33-ї річниці Незалежності України.
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