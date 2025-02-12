Хакери ГУР атакували нафтогазову інфраструктуру РФ: ЗМІ розповіли про наслідки

Хакери Головного управління розвідки Міністерства оборони та Збройні сили України провели масштабну кібератаку на підрядника "Газпрому" і 22 підприємства, що обслуговують нафтогазову інфраструктуру РФ.

Про це повідомили джерела у спецслужбах, пише Суспільне.

Кібератака, яка відбулася 7-8 лютого, вразила головного підрядника "Газпрому" – компанію "Газстройпром", а також 22 підприємства, що забезпечують будівництво та обслуговування нафтогазової інфраструктури Росії.

Під час кібератаки були уражені такі підприємства, як "Газпром-автоматизация", "ГСП-комплектация", "Инфосервис регион", "Вектор Восток", "ССК Газрегион", "ГСП Центр", "ГСП-сервис", "ГСП-технології", "ГСП-механизация", "ГСП-нефтегазпереработка", "ГСП-переработка", "ГСП-ГСМ", "ГСП-1", "ГСП-2", "ГСП-4", "ГСП-5", "ГСП-6", "ГСП-7", "Сфера-групп", "ГСП-инвестиции", "Газстройпром-автотранспортное предприятие", "ГСП-финанс".

Внаслідок кібератаки було виведено понад 120 серверів-гіпервізорів з ладу, а також знищено файлові сховища з документацією на загальну суму 2 мільйони гігабайтів. Крім того, понад 10 тисяч комп’ютерів співробітників важливих російських підприємств стали непридатними для використання. Всі системи та сервіси були заблоковані, що спричинило значні збитки, які можуть досягати сотень мільйонів доларів.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що IT-армія України отримала доступ до архіву компанії "Газпром", який містить понад 6 тисяч файлів, що стосуються фінансово-господарської діяльності та робіт на Ковиктинській свердловині, одному з найбільших газових родовищ Росії. Архів розміром 1.5 ГБ містить звіти про випробування, буріння та налаштування автоматизованих систем на об'єкті.

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