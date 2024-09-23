Хакери ГУР здійснили кіберудар по двом російських банках — ЗМІ

Наразі сайти цих банків не працюють, доступ до інтернет-банкінгу обмежений.

Хакери Головного управління розвідки України (ГУР МО) успішно атакували два банки країни-агресорки — АТ "Россільгоспбанк" та ПАТ "Московський кредитний банк".

Про це повідомили джерела 24 Каналу.

За інформацією, наразі не працюють сайти цих банків, доступ до інтернет-банкінгу обмежений, а мобільні додатки не функціонують. Технічні служби банків поки не можуть визначити, коли ситуація стабілізується.

Відомо, що ці акції триватимуть, поки російські війська не залишать територію України. Співрозмовник в розвідці підкреслив, що фінансова система Росії залишається ціллю для українських сил безпеки, адже банки беруть участь у фінансуванні окупаційної армії.

Раніше ГУР МО вже проводив DDOS-атаки на російську банківську систему, вражаючи такі установи, як "Банк Росія", "Тінькофф банк" та інші.

Нагадаємо, кіберфахівці ГУР МО здійснили чергову DDOS-атаку на російські банки. Під кібератаку потрапили "Банк Росія", "Тінькофф банк", "Газ банк" та платіжна система "СБП".

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