Хакери ГУР зламали російський сервіс, через який відбувається голосування на псевдовиборах — ЗМІ

Українські кіберфахівці завдали потужного удару по виборчій системі Росії, заблокувавши роботу порталу державних послуг і системи онлайн-голосування на "виборах" президента РФ.

Кіберфахівці Головного управління розвідки Міністерства оборони зламали систему державних послуг Російської Федерації, через яку здійснюється електронне голосування на "виборах президента".

Про це повідомляє "Укрінформ" з посиланням на джерело у розвідці.

"Сайт держпослуг Росії лежить. Система голосування лежить. Кіберфахівці ГУР обійшли всі системи захисту. Так буде тривати до кінця голосування", - сказав обізнаний співрозмовник агентства.

Крім того, здійснюються атаки на електронні сервіси партії "Единая Россия".

"Триває робота кіберфахівців ГУР МОУ України", - зазначило джерело.

Нагадаємо, у перший день так званих виборів президента РФ в роботі системи електронного голосування сталися серйозні проблеми — сайт mos.ru, на якому росіяни могли б віддати свій "електронний голос", чомусь не працює. Російські офіційні інформагентства повідомляють також, що серйозну DDoS-атаку зафіксовано на систему відеоспостереження на виборчих дільницях.

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