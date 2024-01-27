Хакери ГУР знищили всю ІТ-інфраструктуру російської компанії, яка працює на промисловість РФ

Головне управління розвідки Міністерства оборони України досягли успіху в черговій кібератаці на Росію ― знищено всю ІТ-інфраструктуру компанії IPL Consulting, яка спеціалізувалася на впровадженні інформаційних систем у російській промисловості.

Про це ГУР повідомляє у Telegram.

Вказана компанія презентувала себе як одне з найбільш сучасних російських підприємств, яке надавало допомогу у впровадженні інформаційних систем до установ, що займаються проєктуванням, виробництвом автомобільних та авіаційних компонентів, важким машинобудуванням, виробництвом обладнання та приладів, зокрема в інтересах російського оборонно-промислового комплексу.

"Руйнівну атаку проти IPL Consulting здійснили фахівці ГУР, які проникли до внутрішньої мережі компанії та знищили всю її ІТ-інфраструктуру розміром понад 60 терабайт, десятки серверів і баз даних", - кажуть розвідники.

Вартість втраченого Росією цифрового масиву даних підраховується. В умовах санкційного тиску проти РФ, що триває, завдані збитки для ворога — вкрай болючі. Крім того, постраждають десятки компаній РФ, які працюють на "оборонку" держави-агресора.

Кібератака на РФ / Фото: ГУР Міноборони

Кібератака на РФ / Фото: ГУР Міноборони

Кібератака на РФ / Фото: ГУР Міноборони

Кібератака на РФ / Фото: ГУР Міноборони

Кібератака на РФ / Фото: ГУР Міноборони

Кібератака на РФ / Фото: ГУР Міноборони

Нагадаємо, українські кіберволонтери з організації Blackjack влаштували успішну кібератаку на російське держпідприємство, яке виконує усі будівельні підряди для міноборони РФ. У межах кібероперації із серверів підприємства були видалені дані, що на певний час паралізує будівництво нових об’єктів.

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