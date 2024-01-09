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Хакери надсилають українським військовим шкідливу розсилку, яка маскується під набір до лав ЗСУ та ЦАХАЛ

Автор
Олена КузьмичОлена Кузьмич
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Хакери надсилають українським військовим шкідливу розсилку, яка маскується під набір до лав ЗСУ та ЦАХАЛ

Хакери продовжують працювати проти України / Фото: pixabay.com

Виявили підозрілу активність фахівці американо-японської компанії.

 Хакери розсилають військовослужбовцям ЗСУ повідомлення зі шкідливим програмним забезпеченням під виглядом рекрутингу до 3 ОШБр та ЦАХАЛ. 

Про це повідомляє Держспецзв'язку. 

Урядова команда реагування на комп’ютерні надзвичайні події України CERT-UA, яка діє при Держспецзв’язку, вжила заходів щодо серії кібератак, в ході яких зловмисники розсилали в месенджері Signal військовослужбовцям ЗСУ повідомлення зі шкідливим програмним забезпеченням на тему рекрутингу до третьої окремої штурмової бригади ЗСУ та Армії оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ).

Виявили підозрілу активність фахівці американо-японської компанії Trendmicro в кінці грудня 2023 року, про що повідомили CERT-UA. Повідомлення зловмисників містять файли-архіви, запуск вмісту яких призведе до зараження комп’ютера шкідливими програмами REMCOSRAT і REVERSESSH. При цьому, назви та вміст архівів зловмисники намагаються зробити цікавими для військових – «опитування полоненого», «геолокації», «команди кодування», «позивні» тощо.

В CERT-UA зауважують, що, попри використання публічно доступного інструментарію (що може призводити до виявлення подібності з іншими атаками), описана активність за іншими специфічними ознаками є окремим кластером кіберзагроз та відстежується за ідентифікатором UAC-0184.

"Нагадуємо, що у разі виявлення підозрілої активності на комп’ютерах та в інформаційно-комунікаційних системах Збройних сил України просимо невідкладно інформувати Центр кібербезпеки ІТС (в/ч А0334; email: csoc@post.mil.gov.ua)", - йдеться у повідомленні. 

Нагадаємо, ГУР зламало податкову службу Росії і знищило усю базу даних.

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Дата публікації
Перегляди
15
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