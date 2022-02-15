Хакери намагались зламати "Дію": Федоров розповів про роботу порталу та з яких країн йшла атака

Хакери намагались зламати "Дію": Федоров розповів про роботу порталу та з яких країн йшла атака

Користувачі "Дії" не спостерігали ніяких проблем.

У вівторок, 15 лютого, хакери атакували портал "Дія". DDoS-атаки йшли з території Росії, Китаю, Чехії та Узбекистану.

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Про це повідомив віцепрем’єр-міністр, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

"Приблизно о 20.00, услід за банками, потужна DDoS-атака розпочалася і на портал "Дія", що було очікуваним. Початковий вектор — Росія та Китай. Десь 600 тисяч пакетів шкідливого трафіку в секунду. Наші фахівці швидко "обрізали" цей напрямок, але атака повернулася вже із Чехії та Узбекистану. І знову була "відбита". Для користувачів "Дії" атака залишилася непомітною. Працюємо під постійним тиском та провокаціями, але максимально мобілізовані та сконцентровані. Зберігаємо спокій та рухаємося далі", - повідомив Федоров.

Нагадаємо, у другій половині 15 лютого у роботі "ПриватБанку" та "Ощадбанку" стався масштабний збій. Українці скаржаться, що сайт і застосунок "Приватбанку" протягом кількох годин не працював через технічні проблеми. Також зазнав впоиву мобільний банкінг "Ощадбанку". Українці не могли оплатити платежі.

Згодом у Центрі стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки РНБО повідомили, що банки зазнали масованої DdоS-атаки (напад на комп'ютерну систему з метою зробити комп'ютерні ресурси недоступними для користувачів - ред.).

Не працювали також сайти Міністерства оборони України та Збройних Сил України.

За місяць - це друга кібератака на державні сайти. У ніч на 14 січня було здійснено хакерську атаку на низку урядових сайтів України, зокрема МЗС, МОН та інші. Зловмисники на головних сторінках цих сайтів розмістили повідомлення провокаційного характеру.

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