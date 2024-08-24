Проукраїнські активісти нагадали українцям на тимчасово окупованих територіях: "Відновимо кордони до останнього метра!"

Хакери уразили 33 російські сайти на честь 33-ї річниці Незалежності України. Зображення українського вояка з’явилося 24 серпня на 33 сайтах афільованих з росіянами підприємств з окупованих міст.

Про це повідомляє АрміяInform.

Проукраїнські хактивісти нагадали українцям на тимчасово окупованих територіях: "Відновимо кордони до останнього метра!".

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Зображення з’явилося на сайтах підприємства "Камаз-Центр" у Донецьку (автомобілі використовуються у військових цілях), "Айтіком" у Сімферополі (телекомунікаційні послуги для військових об’єктів), "Арістеліс" у Маріуполі (послуги з оформлення російських паспортів).

Також повідомлення було розміщено на сторінці пропагандистського кінофестивалю "День Перемоги".

Нагадаємо, світові лідери привітали Україну із Днем Незалежності та висловили свою підтримку.

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