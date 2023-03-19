Хакери з Росії поширюють віруси через торенти: у Держспецзв'язку просять українців бути обережними

Якщо жертва завантажує та встановлює заражене програмне забезпечення на свій компʼютер, хакери дістають доступ до його вмісту і можуть протягом тривалого часу залишатися непомітними.

У Державній службі спеціального зв’язку та захисту інформації попереджають про небезпеку завантаження зламаного програмного забезпечення, адже російські хакери, в тому числі спецслужби, поширюють віруси через торенти.

Про це повідомляє Держспецзв'язку з посиланням на свій звіт Russia’s Cyber Tactics: Lessons Learned 2022.

"Хакери троянізують ISO та установчі файли й розміщують їх у безкоштовному доступі на торент-трекерах. Якщо жертва завантажує та встановлює такі файли на свій компʼютер, хакери дістають доступ до його вмісту і можуть протягом тривалого часу залишатися непомітними", - ідеться у повідомленні.

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У Держслужбі зауважили, що у багатьох пострадянських країнах системні адміністратори й досі використовують неліцензійне програмне забезпечення (в тому числі операційні системи) в установах та компаніях різних форм власності, що розповсюджується за допомогою торент-трекерів.

"Встановлюючи зламане ПЗ із торентів, вони фактично надають доступ російським спецслужбам до вмісту робочих машин. Особливо небезпечним є використання зламаної операційної системи, адже в такому випадку зловмисники мають повний адміністративний доступ до компʼютера, на якому її встановлено", - наголосили в Держспецзв'язку.

Нагадаємо, у Microsoft висловили думку, що Росія буде посилювати свої кібератаки проти української критичної інфраструктури та влади, щоб перешкодити гуманітарній та військовій підтримці.

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