Хакери зламали інфраструктуру фірми, яка адмініструвала урядові вебсайти — СБУ

В українській спецслужбі припускають причетність до масштабної хакерської атаки росіян.
Кібератака на сім десятків українських урядових сайтів у ніч проти п'ятниці, 14 січня, відбулася через злам інфраструктури комерційної компанії, що мала доступ з правами адміністрування вебресурсів.
Про це повідомили у пресслужбі СБУ.
“Наприкінці дня, ми можемо з великою ймовірністю стверджувати, що серед інших мала місце так звана supply chain attack, тобто атака через ланцюжок поставок”, - повідомили у спецслужбі.
В СБУ підкреслили, що важливим завданням фахівців із кібербезпеки було встановити метод реалізації атаки, зібрати цифрові докази, а також у стислі строки відновити працездатність вебресурсів.
Упродовж вихідних буде продовжено розслідування для встановлення замовників кібертаки. Усі факти та подробиці документуються в рамках раніше відкритого кримінального провадження.
“Наразі можна говорити, що є окремі ознаки причетності до інциденту хакерських груп, пов’язаних зі спецслужбами РФ”, - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, після масової хакерської атаки на українські урядові сайти генсек НАТО Єнс Столтенберг анонсував підписання угоди між НАТО та Україною щодо посилення кіберспівпраці.
Читайте також: