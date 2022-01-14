Категорія
Укрaїнa
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаКоронавірусГламурПроспортЛедіРецептиАстрологіяВідеоЗдоров’яСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиВійна на СходіВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортВсі автори
Мова сайту
Русская версия

Хакери зламали інфраструктуру фірми, яка адмініструвала урядові вебсайти — СБУ

Дата публікації
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Хакери зламали інфраструктуру фірми, яка адмініструвала урядові вебсайти — СБУ

pixabay.com

В українській спецслужбі припускають причетність до масштабної хакерської атаки росіян.

Кібератака на сім десятків українських урядових сайтів у ніч проти п'ятниці, 14 січня, відбулася через злам інфраструктури комерційної компанії, що мала доступ з правами адміністрування вебресурсів.

Про це повідомили у пресслужбі СБУ.

“Наприкінці дня, ми можемо з великою ймовірністю стверджувати, що серед інших мала місце так звана supply chain attack, тобто атака через ланцюжок поставок”, - повідомили у спецслужбі.

В СБУ підкреслили, що важливим завданням фахівців із кібербезпеки було встановити метод реалізації атаки, зібрати цифрові докази, а також у стислі строки відновити працездатність вебресурсів.

Упродовж вихідних буде продовжено розслідування для встановлення замовників кібертаки. Усі факти та подробиці документуються в рамках раніше відкритого кримінального провадження.

“Наразі можна говорити, що є окремі ознаки причетності до інциденту хакерських груп, пов’язаних зі спецслужбами РФ”, - йдеться у повідомленні.

СБУ розслідує масштабну атаку хакерів на урядові сайти | Новини України

СБУ розслідує масштабну атаку хакерів на урядові сайти | Новини України

Нагадаємо, після масової хакерської атаки на українські урядові сайти генсек НАТО Єнс Столтенберг анонсував підписання угоди між НАТО та Україною щодо посилення кіберспівпраці.

Читайте також:

Наступна публікація