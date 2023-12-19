Хакери зламали радіо в Криму та запустили пісню "ГУР МО" (відео)

Композиція про українську військову розвідку лунала на радіохвилі в окупованому Сімферополі.

Хакери зламали радіостанцію в окупованому Криму та запустили в ефір пісню "ГУР МО" українського виконавця Макса ТТ. Композиція лунала безперервно протягом півтори години.

Про це повідомляють кримські пабліки, які поширюють зняте в салоні авто відео із аудіозаписом радіоефіру.

Зауважимо, 15 грудня відбулася прем'єра пісні та кліпу Макса ТТ про Головне управління розвідки Міноборони України. Цю композицію на своїх офіційних сторінках виклали сам виконавець, а також військова розвідка.

А вже 18 грудня пісня "ГУР МО" лунала на радіохвилі в окупованому Сімферополі. Кримчани зафіксували цей факт на відео під час прослуховування радіо у салоні автомобіля.

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На відео чутно уривок композиції з такими словами: "Про це не пишуть в книгах та не знімають в кіно. Працює ГУР МО. Працює ГУР МО. Тут не за карати воюють пірати. Ворога будуть карати, нищити, ліквідувати".

Кримські телеграм-канали з посиланням на своїх інсайдерів стверджують, що це хакери зламали радіомережу Криму, внаслідок чого пісня про українську військову розвідку безперервно звучала півтори години.

У Криму хакери запустили на радіо пісню "ГУР МО"

До слова, у листопаді в ГУР показали відео, як після зламу хакерами низки Інтернет-провайдерів у Криму, там транслювалося звернення президента України Володимира Зеленського.

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